Подготовка анимации для ролика

Рекламное агентство ищет исполнителя для подготовки ролика для автокомпании, который будет использоваться для ТВ и на сайте. Предполагается использование флэша (готовы рассмотреть и другие варианты).

Задача: анимация четырёх слайдов.

Структура: активация одного из четырёх иконок, появление фотографии продукта, небольшого описания, начало анимации элементов в автомобиле.

В заявках обязательно указывать цену и наличие опыта работ.

Оплата после демонстрации первого слайда из четырёх.

Файл: files.mail.ru/SZ5OMX