Подготовка анимации для ролика

Разработка flash-анимации чертежа дома
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламное агентство ищет исполнителя для подготовки ролика для автокомпании, который будет использоваться для ТВ и на сайте. Предполагается использование флэша (готовы рассмотреть и другие варианты).
Задача: анимация четырёх слайдов.
Структура: активация одного из четырёх иконок, появление фотографии продукта, небольшого описания, начало анимации элементов в автомобиле.
В заявках обязательно указывать цену и наличие опыта работ.
Оплата после демонстрации первого слайда из четырёх.
Файл: files.mail.ru/SZ5OMX
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