Создание флеш-анимации и мультфильмов с персонаж.

Только для профессионалов с опытом!!! Нужен художник-дизайнер, который умеет рисовать персонажи с нуля и делать анимацию. Возможна работа с командой, а не с одним художником. Персонажи типа мультика "Простоквашино". Работа делится на 2 направления.

1. Необходимо для сайта придумать и нарисовать несколько персонажей. Это будут короткие флеш вставки. Типа пролетел вертолет, пока летит по нему можно кликнуть - спустится человечек. Внизу по экрану пробежал дворник, кликаешь - он потерял метлу... Смысл такой.

2. Необходимо будет сделать несколько серий мультиков. Для мультов надо будет придумать своих персонажей, которые будут повторяться в сериях.

Может быть один исполнитель на оба направления. Может быть 2 разных.

От вас:

1.ссылка на придуманных и нарисованных вами персонажей. И примеры анимации.

2. Средний бюджет на одну флеш-вставку 30-60 сек. Желательно указать пример.

3. Средний бюджет на 1 мульт с персонажами. под ключ, длительностью 3-5 минут.