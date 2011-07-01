Создание флеш-анимации и мультфильмов с персонаж.

Требуется сделать 24 анимированных животных для игры-зоопарка. Для начала нужно выполнить в виде условно-оплачиваемого теста (т.е. оплачивается в случае выполнения работы на нужном уровне и согласно ТЗ, в достойном качестве) 2 животных. Детали (ТЗ и файлы) ...
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Только для профессионалов с опытом!!! Нужен художник-дизайнер, который умеет рисовать персонажи с нуля и делать анимацию. Возможна работа с командой, а не с одним художником. Персонажи типа мультика "Простоквашино". Работа делится на 2 направления.
1. Необходимо для сайта придумать и нарисовать несколько персонажей. Это будут короткие флеш вставки. Типа пролетел вертолет, пока летит по нему можно кликнуть - спустится человечек. Внизу по экрану пробежал дворник, кликаешь - он потерял метлу... Смысл такой.
2. Необходимо будет сделать несколько серий мультиков. Для мультов надо будет придумать своих персонажей, которые будут повторяться в сериях.
Может быть один исполнитель на оба направления. Может быть 2 разных.
От вас:
1.ссылка на придуманных и нарисованных вами персонажей. И примеры анимации.
2. Средний бюджет на одну флеш-вставку 30-60 сек. Желательно указать пример.
3. Средний бюджет на 1 мульт с персонажами. под ключ, длительностью 3-5 минут.
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