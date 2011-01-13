Первоначальная заставка как googleEarth. Далее ось смещается (при одновременном вращении планеты), материки топит - остается несколько островов. Нужный необходимо выделить. Далее еще несколько заставок - все во флеше.

орентировачная какая стоимость будет? + портфолио посмотреть. шаблонами не стоит отвечать, студиям тоже.