Шапка сайта и несколько кнопок

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  2. Анимация
Закрыт10 заявок218 просмотров

Для салона красоты требуется разработать шапку сайта ( 1000px - ~170px ) и 6 флэш иконок для кнопок ( ~ 50px - ~ 50px )

Прошу оставлять заявку ТОЛЬКО опытных флэшеров.

14 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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