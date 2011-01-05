Анимировать шапку сайта

Есть макет сайта. Интеренет магазин металлических дверей.

http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz707_1.jpg

Требуется анимировать банковскую дверь на макете.

Возможно вращение колеса центрального, и правого. Отпирание затворов.

Либо ваши предложения.

Сама дверь в psd одним слоем.

Пишите, только если:

- у вас нет отрицательных отзывов

- у вас нет личных \ семейных проблем

- вам не надо идти сегодня вечером на проводы друга в армию, "а на утро приду все быстро сделаю"

- вы не заболеете завтра, потому что друг привез плохой кумыс, и не пролежите месяц в больнице, так и не закончив проект

- вам не нужно идти завтра в школу \ на пары \ "а вечером приду все быстро сделаю"

- вы не тупо вставите в ответ на проект приготовленный спам студии

- вы доступны для общения в icq и по мобильному

- вы адекватны в общении

- вы обязуетесь закончить зедачу в срок

Обязательно:

icq, skype, мыло. Cрок исполнения.