Анимировать флеш элементы

Добрый день ! Есть сайт zg.packer.kz

В сайте необходимо анимировать 2 элемента - логотип и картику по центру (машинки). В логотипе нужно сделать какое нибудь сияние или пробегающий луч или еще что то. С картинкой машин нужно сделать флажки развивающимися.