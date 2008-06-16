Несколько несложных flash-анимаций

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен37 заявок545 просмотров

Требуется создать:

4 анимированных блок-схемы (сами блок-схемы довольно просты и не имеют большой вложенности).

2 интерактивных иллюстрации (наподобие - наводишь мышкой на элемент картинки, он подсвечивается и появляется описание элемента).

Подробное описание задания будет предоставлено.

17 лет назад
mwnuke
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SAMURAY
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$100
1 день
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Хороший заказчик. Приятно работать с этим человеком. Четкое понимание того ,что хочет видеть в итоге. Оперативные комментарии и замечания. Рекомендую! Не прощаюсь =)

Заявки фрилансеров

SAMURAY
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
17 лет назад

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