добрый вечер и так, есть илюстрации в векторе, есть сценарий, нужно всё это анимировать по сценарию материаллы покажу выбраному кандидату\ пример желаемого уровня анимации: http://www.youtube.com/watch?v=yRBif1FZHYQ&feature=related ...
Нужен видеогид по сайту
Нужно сделать мультяшный ролик, который расскажет об услугах сайта.
Примерно на 2 минуты.
Оплата по факту, желательно наличия аналогичных работ.
Ребят, мне не нужны непонятные ролики, мне нужна инструкция по сайту, в веселой и красивой форме.
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