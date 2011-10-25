Мультик в стиле Антимульт

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  2. Анимация
Закрыт4 заявки159 просмотров

добрый вечер

и так, есть илюстрации в векторе, есть сценарий, нужно всё это анимировать по сценарию

материаллы покажу выбраному кандидату\

пример желаемого уровня анимации: http://www.youtube.com/watch?v=yRBif1FZHYQ&feature=related

C уважением, Кирилл.

e-mail: [email protected]

skype: belartdes.com

icq: 335 466 667

тел.: +38 096 825 36 17

14 лет назад
Mroyatm
Кирилл 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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