Ролик для горнолыжного комплекса. От вас сценарий, озвучка. Желательно в 2D. Можно Flash. Оплата только по безналичному расчету. Работа только с юр.лицами. Портфолио обязательно! ================================== ...
Мультик в стиле Антимульт
добрый вечер
и так, есть илюстрации в векторе, есть сценарий, нужно всё это анимировать по сценарию
материаллы покажу выбраному кандидату\
пример желаемого уровня анимации: http://www.youtube.com/watch?v=yRBif1FZHYQ&feature=related
C уважением, Кирилл.
e-mail: [email protected]
skype: belartdes.com
icq: 335 466 667
тел.: +38 096 825 36 17
Выбранный исполнитель
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