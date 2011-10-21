Есть логотип. Требуется на его базе сделать лоадер. Две стрелочки обвивают круглый шар. Вечный цикл. Для реалистичности надо делать в 3D. На выходе файл в формате GIF.
Создать мультипликационный ролик.
Ролик для горнолыжного комплекса.
От вас сценарий, озвучка. Желательно в 2D. Можно Flash.
Оплата только по безналичному расчету. Работа только с юр.лицами.
Портфолио обязательно!
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Тех. Задание для создания мультика :
Цель создания проекта: продвижение Школы зимнего катания на Горе Пильная среди детской аудитории города Екатеринбурга, через сознание родителей.
Задачи проекта :
· Сформировать желание = вызвать интерес «встать на лыжи или сноуборд» в школе зимнего катания на Горе Пильная у детей школьного возраста ;
Таким образом воздействовать на целевую аудиторию, чтобы желание привезти ребёнка на горнолыжный комплекс возникло и у родителей тоже.
· Показать безопасность данного вида спорта в Школе Зимнего катания для ребёнка любого возраста.
· Поделиться с потенциальными клиентами знаниями, полученными на Пильной : какие навыки по обучению на горных лыжах или сноуборде можно получить в нашей школе Зимнего катания (показать опыт овладения техникой катания, что «научиться» – это вовсе не страшно и не сложно …. Нужно Ваше и желание, тем более, что место есть для этого – Пильная :
- работа профессиональных инструкторов (для каждого клиента подбирается методика обучения); процесс обучения нацелен на результат.
- удобный для обучения склон;
- удобные для обучения подъёмники (возможность сопровождать ученика на двухместном подъёмнике ;
- правильно подобранное оборудование – одна из составляющих безопасности в процессе обучения;
Требования к мультику :
1. Юмор приветствуется
2. Длительность : 1-2 мин.
3. Главные персонажи : дети, инструктор по лыжам или сноуборду
4. Возможность переделать сделанный материал в минифильм (до 30 секунд ), чтобы использовать его как ролика на ТV.
Заявки фрилансеров
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