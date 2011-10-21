Создать мультипликационный ролик.

Ролик для горнолыжного комплекса.

От вас сценарий, озвучка. Желательно в 2D. Можно Flash.

Оплата только по безналичному расчету. Работа только с юр.лицами.

Портфолио обязательно!

==================================

Тех. Задание для создания мультика :

Цель создания проекта: продвижение Школы зимнего катания на Горе Пильная среди детской аудитории города Екатеринбурга, через сознание родителей.

Задачи проекта :

· Сформировать желание = вызвать интерес «встать на лыжи или сноуборд» в школе зимнего катания на Горе Пильная у детей школьного возраста ;

Таким образом воздействовать на целевую аудиторию, чтобы желание привезти ребёнка на горнолыжный комплекс возникло и у родителей тоже.

· Показать безопасность данного вида спорта в Школе Зимнего катания для ребёнка любого возраста.

· Поделиться с потенциальными клиентами знаниями, полученными на Пильной : какие навыки по обучению на горных лыжах или сноуборде можно получить в нашей школе Зимнего катания (показать опыт овладения техникой катания, что «научиться» – это вовсе не страшно и не сложно …. Нужно Ваше и желание, тем более, что место есть для этого – Пильная :

- работа профессиональных инструкторов (для каждого клиента подбирается методика обучения); процесс обучения нацелен на результат.

- удобный для обучения склон;

- удобные для обучения подъёмники (возможность сопровождать ученика на двухместном подъёмнике ;

- правильно подобранное оборудование – одна из составляющих безопасности в процессе обучения;

Требования к мультику :

1. Юмор приветствуется

2. Длительность : 1-2 мин.

3. Главные персонажи : дети, инструктор по лыжам или сноуборду

4. Возможность переделать сделанный материал в минифильм (до 30 секунд ), чтобы использовать его как ролика на ТV.