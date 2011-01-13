Первоначальная заставка как googleEarth. Далее ось смещается (при одновременном вращении планеты), материки топит - остается несколько островов. Нужный необходимо выделить. Далее еще несколько заставок - все во флеше. орентировачная какая стоимость будет? ...
Нужно сделать тизеры
Нужно нарисовать 5 анимированных тизеров размеры 100x100px. От вас жду цену, портфолио приветсnвуется! В дальнейшем возможны оптовые заказы и долгосрочное сотрудничество!
Заявки фрилансеров
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