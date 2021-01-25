Перевести на сайте с Flash на HTML5

Добрый день Adobe перестал предоставлять поддержку для Flash Player после 31 декабря 2020 года.На сайте перестал работать флеш контентМожно переделать и заменить на сайте Adobe Flash на HTML5 ?Перевести палитру и смену цвета изображения с Flash ...
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Добрый день Adobe перестал предоставлять поддержку для Flash Player после 31 декабря 2020 года.На сайте перестал работать флеш контентМожно переделать и заменить на сайте Adobe Flash на HTML5 ?Перевести палитру и смену цвета изображения с Flash на HTML5 .https://стикер46.рф/auto/holiday/1885/Видео как оно было до отключения флеш плевера когда всё работало на флеш. https://стикер46.рф/payment/
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