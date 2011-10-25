Простая флешка, с видеороликом в телевизоре

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок286 просмотров

Исходник в psd, видео в avi

Сценарий:

1. Красивый загрузчик (любой)

2. Слева направо светлый блик по контуру тарелка > тюнер > телевизор

3. Потом резко появляется надпись Спутниковое ТВ и вырисовуется черный контур текста

4. После контура ТВ, резко появляется Солнце и включается телевизор

5. видеофрагменты:

Футбол, Кличко, мультик, научное на тему космоса, фильм Неудержимые

6. После видео текст: Мы поможем увидеть мир

7. Бесконечные светлые блики слева направо по контуру спутника, тюнера и телевизора

icq: 449563407

Деньги мной уже получены, задержек с оплатой не будет

14 лет назад
NeoGod
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен видеогид по сайту

    Нужно сделать мультяшный ролик, который расскажет об услугах сайта. Примерно на 2 минуты. Оплата по факту, желательно наличия аналогичных работ. Ребят, мне не нужны непонятные ролики, мне нужна инструкция по ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мультик в стиле Антимульт

    добрый вечер и так, есть илюстрации в векторе, есть сценарий, нужно всё это анимировать по сценарию материаллы покажу выбраному кандидату\ пример желаемого уровня анимации: http://www.youtube.com/watch?v=yRBif1FZHYQ&amp;feature=related ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать мультипликационный ролик.

    $650

    Ролик для горнолыжного комплекса. От вас сценарий, озвучка. Желательно в 2D. Можно Flash. Оплата только по безналичному расчету. Работа только с юр.лицами. Портфолио обязательно! ================================== ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание лоадера

    Есть логотип. Требуется на его базе сделать лоадер. Две стрелочки обвивают круглый шар. Вечный цикл. Для реалистичности надо делать в 3D. На выходе файл в формате GIF.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать флеш-анимашку как ссылку с надписью

    Коллеги, привет! Задача. У телефонной компании есть услуга "Сайтфон". Суть ее в следующем, на сайте размещается баннер, нажав на который появляется окно для ввода информации с номером, куда нужно перезвонить. ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 5 слайдов в PowerPoint

    $50

    Нужно сделать 5-ть слайдов в Microsoft Office PowerPoint Должна быть анимация, звук, возможность перемещение мышью деталей в слайде.

    PowerPoint
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить флеш

    Нужно исправить флеш ... цвет букв изменит ... скорость и подвинуть пишущие строчки.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Презентация

    Нужно красиво и красочно сделать презентацию. Тема товары для детей.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация объехтов - движение (3D Max).

    $250

    Необходима анимация объектов (Крыльев). Модель и текстура имеется. Возможно ещё понадобится уменьшение размера моделек. Всего 7 моделей, анимация практически на всех одинаковая. P.S. ...

    3ds Max
    Анимация11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад