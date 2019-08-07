Разработка Анимационного Ролика

Анимационный ролик должен раскрывать суть Системы управления маркетингом: все клиенты подсчитаны, разложены и отслежена эффективность рекламы:

Кадры сюжета:

1. Человечки проходят мимо двери магазина, от их телефонов идет сигнал

2. магазин пуст, человечек ("менеджер")грустный у компьютера (Надпись: "Что такое Система управления маркетингом СУММА")

3. Показывается диаграмма "Проходящие мимо/зашедшие" (Проходящих - подавляющее большинство). Надпись "СУММА считает клиентов и проходящих мимо, раскладывая их по категориям, демографическим и другим срезам")

4. Человечек ("менеджер") направляет курсор на аудиторию "проходящие мимо" и отправляет им рекламу. Надпись: "СУММА может направить рекламу на любую выбранную вами категорию"

5. На мобильном телефоне человечка ("проходящего мимо") всплывает реклама "2 по цене 1-го!" Надпись "СУММА может отследить эффективность любой рекламы"

6. Толпа ломится в магазин. Надпись "СУММА поможет повысить эффективность вашей торговой точки"