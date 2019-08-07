Разработка Анимационного Ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок665 просмотров

Анимационный ролик должен раскрывать суть Системы управления маркетингом: все клиенты подсчитаны, разложены и отслежена эффективность рекламы:

Кадры сюжета:

1. Человечки проходят мимо двери магазина, от их телефонов идет сигнал

2. магазин пуст, человечек ("менеджер")грустный у компьютера (Надпись: "Что такое Система управления маркетингом СУММА")

3. Показывается диаграмма "Проходящие мимо/зашедшие" (Проходящих - подавляющее большинство). Надпись "СУММА считает клиентов и проходящих мимо, раскладывая их по категориям, демографическим и другим срезам")

4. Человечек ("менеджер") направляет курсор на аудиторию "проходящие мимо" и отправляет им рекламу. Надпись: "СУММА может направить рекламу на любую выбранную вами категорию"

5. На мобильном телефоне человечка ("проходящего мимо") всплывает реклама "2 по цене 1-го!" Надпись "СУММА может отследить эффективность любой рекламы"

6. Толпа ломится в магазин. Надпись "СУММА поможет повысить эффективность вашей торговой точки"

6 лет назад
plastelinchik
Дмитрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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