ТЗ:Требуется создать рекламный ролик для телеграм-канала (деятельность канала- прогнозы на ставки на спорт). Название канала- "Holy_bet". Оно и логотип (скину) должно присутствовать в ролике.Текст: "Опять разочаровались в ставках на спорт?У нас на этот счет ...
Разработка Анимационного Ролика
Анимационный ролик должен раскрывать суть Системы управления маркетингом: все клиенты подсчитаны, разложены и отслежена эффективность рекламы:
Кадры сюжета:
1. Человечки проходят мимо двери магазина, от их телефонов идет сигнал
2. магазин пуст, человечек ("менеджер")грустный у компьютера (Надпись: "Что такое Система управления маркетингом СУММА")
3. Показывается диаграмма "Проходящие мимо/зашедшие" (Проходящих - подавляющее большинство). Надпись "СУММА считает клиентов и проходящих мимо, раскладывая их по категориям, демографическим и другим срезам")
4. Человечек ("менеджер") направляет курсор на аудиторию "проходящие мимо" и отправляет им рекламу. Надпись: "СУММА может направить рекламу на любую выбранную вами категорию"
5. На мобильном телефоне человечка ("проходящего мимо") всплывает реклама "2 по цене 1-го!" Надпись "СУММА может отследить эффективность любой рекламы"
6. Толпа ломится в магазин. Надпись "СУММА поможет повысить эффективность вашей торговой точки"
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