Необходимо интересно анимировать иконки

Доброго дня. Нам необходим ответственный и оперативный исполнитель, который сможет анимировать несколько иконок в соответствие с тем эффектом, который мы покажем.

Работать необходимо до полного утверждения. Анимировать иконки необходимо сегодня до 14:00 по Алмате.

Быстрая и своевременная оплата гарантируется.