Css, Java script анимировать

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  2. Анимация
Закрыт3 заявки250 просмотров

Вот эти штуки должны по swipe меняться

Мне нужна анимация этого перехода... Типа вращения по кругу.

Например ножницы сменяют бумагу, увеличиваясь и делаясь менее прозрачными

По орбите

CSSJava
6 лет назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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