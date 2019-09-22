Анимировать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок348 просмотров

Необходимо сделать анимацию текущего логотипа, чтобы его можно было использовать на лоадерах и превьюшках.

На выходе нужен GIF, будет плюсом если умеете в JS конвертить.

От исполнителей жду цена/сроки

JavaScript
6 лет назад
DarkStaLkeR
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

diyazbarnes
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$25
27 дней
Отличный исполнитель рекомендую, цена конкурентная, качество на высоте. Всегда на связи. Результатом доволен.
Спасибо за ценный опыт!

Заявки фрилансеров

diyazbarnes
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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