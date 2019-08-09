Для работы над проектом (около 30 сек) требуется опытный персонажный аниматор. Минимальный уровень навыков https://www.youtube.com/watch?v=C_9U927sw4w https://www.youtube.com/watch?v=NaigXA-upig Нужны не только примитивные движения типа помахивания руками и головой, но и повороты на 90 градусов, ...
Необходимо реализовать эффект анимации
Доброго дня. Нам необходима реализация интересной гиф-анимации (плавное и крутое появление букв и иконок). (Во вложении файл на котором показано как примерно должны появляться эти буквы)
Пример анимирования иконок -можете увидеть здесь- https://www.pottermore.com/collection/wizarding-schools.
Пример анимирования видео во вложении.
Необходим мастер своего дела, готовый ответственно и качественно выполнять свою работу.
Выбранный исполнитель
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