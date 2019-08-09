Необходимо реализовать эффект анимации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки319 просмотров

Доброго дня. Нам необходима реализация интересной гиф-анимации (плавное и крутое появление букв и иконок). (Во вложении файл на котором показано как примерно должны появляться эти буквы)

Пример анимирования иконок -можете увидеть здесь- https://www.pottermore.com/collection/wizarding-schools.

Пример анимирования видео во вложении.

Необходим мастер своего дела, готовый ответственно и качественно выполнять свою работу.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Jake___102
Рифат 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-1)
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все хорошо)
все отлично, буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Jake___102
Рифат 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-1)
6 лет назад

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