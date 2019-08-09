Необходимо реализовать эффект анимации

Доброго дня. Нам необходима реализация интересной гиф-анимации (плавное и крутое появление букв и иконок). (Во вложении файл на котором показано как примерно должны появляться эти буквы)

Пример анимирования иконок -можете увидеть здесь- https://www.pottermore.com/collection/wizarding-schools.

Пример анимирования видео во вложении.

Необходим мастер своего дела, готовый ответственно и качественно выполнять свою работу.