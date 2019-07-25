Сделать инфографику "как работает экосистема Милитари Холдинга"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок352 просмотра

описать:

- как работает валюта BarterCoin по 158-ГК, 567-ГК, 230-ФЗ (нет эмиссии, каждый может взять валюту в долг под угродой принудительного позврата) и как через нее производятся расчеты с контрагентами (путем переводода как по номеру карты так и по номеру телефона) и как она выводится в Рубли России (через фиатные онлайн-банкоматы)

- откуда берутся смс в компании (ежедневные бесплатные побочные смс с тарифа сотового опрератора которые даются в подарок к пакету минут) 

- как работают SaaS-сервисы компании по 158-ГК РФ (форма сделок - устные сделки)

- как работает биллинг компании и взыскание долгов по 230-ФЗ РФ (если услуга реально оказана то ее обязаны оплатить)

- как нанимается персонал по договору ГПХ ("сотрудники" = пользователи информационной системы)

- как работают ценные бумаги компании (количество конечно и ограничено, они только меняют вдладельцев и меняют свою стоимость)

- как работает выплата дивидендов (на BarterCoin по номеру карты)

Важно показать что все замкнуто как на атомной элеткростанции

Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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