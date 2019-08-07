Анимированный баннер 300х60

Нужен анимированный баннер размером 300х60. На нем будет только текст, без логотипов, кнопок и т.д. Фон должен быть красный, цвет шрифта белый, анимация заключается в инверсии красного-белого фона и шрифта. Все максимально просто. Выберу по самой дешевой цене, по предоплате не работаю