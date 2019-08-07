Сделать gif-анимацию для Instagram

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Закрыт8 заявок218 просмотров

Добрый день, нужно сделать gif-анимацию. Сценарий: есть одна старая межкомнатная дверь, вместо нее появляются две новые. Текст: Достала старая дверь? Выиграй две новые БЕСПЛАТНО!

6 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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