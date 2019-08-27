Создание рекламного ролика

ТЗ:Требуется создать рекламный ролик для телеграм-канала (деятельность канала- прогнозы на ставки на спорт). Название канала- "Holy_bet". Оно и логотип (скину) должно присутствовать в ролике.Текст:

"Опять разочаровались в ставках на спорт?У нас на этот счет другое мнениеПросто свайпай вверх и умножай свой капитал с лучшими аналитиками страны!"В остальном нужен просто современный, красивый и энергичный ролик который мог бы завлечь максимальное кол-во клиентов.Формат(Инстаграм сторис):Размер видео для Instagram Stories – 1080 х 1920 пикселейИдеальное соотношение сторон – 9:16Формат любого видео – MP4 или MOVМаксимальный размер файла любого видео – 4 ГбМинимальное разрешение – 720ры