Создание рекламного ролика

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен9 заявок682 просмотра

ТЗ:Требуется создать рекламный ролик для телеграм-канала (деятельность канала- прогнозы на ставки на спорт). Название канала- "Holy_bet". Оно и логотип (скину) должно присутствовать в ролике.Текст:

"Опять разочаровались в ставках на спорт?У нас на этот счет другое мнениеПросто свайпай вверх и умножай свой капитал с лучшими аналитиками страны!"В остальном нужен просто современный, красивый и энергичный ролик который мог бы завлечь максимальное кол-во клиентов.Формат(Инстаграм сторис):Размер видео для Instagram Stories – 1080 х 1920 пикселейИдеальное соотношение сторон – 9:16Формат любого видео – MP4 или MOVМаксимальный размер файла любого видео – 4 ГбМинимальное разрешение – 720ры

6 лет назад
guest_1558170165336
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Работа выполнена очень качественно и намного раньше срока, отличный исполнитель!
Очень доволен сотрудничеством! Всем советую!

Заявки фрилансеров

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
ТОП-5
Анимация

  • Похожие заказы

  • Сделать GIF

    Нужно для каждого из объектов сделать похожий GIF, более подробные видео инструкции могу скинуть уже лично на Whats App

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать мультфильм!

    Нужно нарисовать мультфильм. Очень простой без сложной анимации. Длительность 3 минуты. Сценарий есть. Нужно оживить задуманное. Без озвучки. Предложите вашу стоимость.

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать анимацию-инструкцию

    Нужно создать анимацию-инструкцию для оборудования для измерения вибрации. Видео должно быть до 3 минут. Примерный сюжет: механик подходит к оборудованию, устанавливает сенсоры (анимация показывает куда и какие сенсоры устанавливать), подключается к ним с планшета ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимированный баннер 300х60

    Нужен анимированный баннер размером 300х60. На нем будет только текст, без логотипов, кнопок и т.д. Фон должен быть красный, цвет шрифта белый, анимация заключается в инверсии красного-белого фона и шрифта. Все максимально просто. Выберу по ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать gif-анимацию для Instagram

    Добрый день, нужно сделать gif-анимацию. Сценарий: есть одна старая межкомнатная дверь, вместо нее появляются две новые. Текст: Достала старая дверь? Выиграй две новые БЕСПЛАТНО!

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анимация инфографики

    Есть достаточно длинная инфографика, есть psd, есть пример как нужно сделать. Нужна простенькая анимация, чтоб оживить картинку для пользователя.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо интересно анимировать иконки

    $10

    Доброго дня. Нам необходим ответственный и оперативный исполнитель, который сможет анимировать несколько иконок в соответствие с тем эффектом, который мы покажем. Работать необходимо до полного утверждения. Анимировать иконки необходимо сегодня до 14:00 по Алмате. ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшаядоработка софта на Flash ActionScript

    Имеется старая версия(2007год) клиента(Flash ActionScript) для системы комфортного дома(собственной разработки). Есть исходник в виде fla файла. Нужно: 1)небольшую часть выводимых пользователю текстовых величин изменить на другие. 2)Часть функционала удалить ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    6 лет назад