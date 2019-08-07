Нужно создать анимацию-инструкцию для оборудования для измерения вибрации. Видео должно быть до 3 минут. Примерный сюжет:

механик подходит к оборудованию, устанавливает сенсоры (анимация показывает куда и какие сенсоры устанавливать), подключается к ним с планшета (анимация показывает шаги), делает измерение, загружает на портал (анимация показывает шаги), генерирует отчёт на портале (анимация показывает шаги). Потом крупным планом показываем отчёт и подсвечиваем важную информацию в нём.