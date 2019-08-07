описать: - как работает валюта BarterCoin по 158-ГК, 567-ГК, 230-ФЗ (нет эмиссии, каждый может взять валюту в долг под угродой принудительного позврата) и как через нее производятся расчеты с контрагентами (путем переводода как по ...
Необходимо подредактировать гиф-анимацию
Доброго дня. Необходимо подредактировать гиф-анимацию. Прекратить ее зацикливание. Исходники предоставим.
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