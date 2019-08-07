Нарисовать мультфильм!

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок315 просмотров

Нужно нарисовать мультфильм. Очень простой без сложной анимации. Длительность 3 минуты. Сценарий есть. Нужно оживить задуманное. Без озвучки. Предложите вашу стоимость. 

6 лет назад
Prelest
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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