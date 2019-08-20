Сделать GIF

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки160 просмотров

Нужно для каждого из объектов сделать похожий GIF, более подробные видео инструкции могу скинуть уже лично на Whats App 

6 лет назад
denkirillov
Денис 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$5
5 дней
Работаю с Татьяной, уже не первый раз. работа сделана отлична, как всегда все в срок
Денис, спасибо за 2й отзыв.) Приятно работать с вами. Фрилансерам рекомендую . Всегда на связи, коректен в общении, четкие ТЗ, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

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