Создание анимационного ролика 15 сек

Добрый день!не знаю как точно объяснить заказ, вставила ссылку на страницу в Инстаграм,надеюсь откроется!

Ролик состоит из того, сто показывает как ремонт меняет конкретную комнату!Выбранный объект стоит на месте,а вокруг него из-за ремонта все меняется и становится комфортнее!

https://www.instagram.com/p/BtDbs1gHabs/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1u92ppn3dnok0

Необходимо не одно видео, а ряд пока из 5 после будем на постоянной основе дополнять)