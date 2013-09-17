Создание кликабельного баннера(анимация)

Требуется разработать баннер GIF на 3 кадра в 2-х размерах 250х100 и 250х200 Сценарий: Макет по конвенции (в приложении) разделить на 3 части , только вторая часть которая про конвенцию - слева 1 часть - картинка с девочкой с ...
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Необходимо создать баннер , реклама зимней куртки для экстремальных холодов.
Красивый, анимационный, стильный и кликабельный.
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