Требуется разработать баннер на GIF

$20
АнимацияЗавершен11 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать баннер GIF на 3 кадра

в 2-х размерах 250х100 и 250х200

Сценарий:

Макет по конвенции (в приложении) разделить на 3 части , только вторая часть которая про конвенцию - слева

1 часть - картинка с девочкой с лева и текст " Хочешь увидеть настоящий фитнес"

2 часть- картинка также , но текст The Oreginal ITSCONVENTION! Новосибирск 19-20 октября 2013

3 часть - картинка таже, но текст - Школа фитнеса Варвары Медведевой + тел (+7 495 510-77-88) + сайт(http://www.itsfitness.ru/) + группы (

http://vk.com/itsfitness)

Баннеры одинаковые просто разные размеры, за всю работу 20$

Должно быть читабельно, броско, контрастно.

Заявки оставлять тут, со стоимостью.

Сделать надо сегодня до вечера!

10 лет назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Петр отлично справился с работой, вежлив, учтив, доработки без возражений. Впечатлила скорость работы и главное качество! Работой доволен на все 100%. Рекомендую как компетентного исполнителя.
Было приятно поработать с Денисом.Четкое ТЗ.Постоянно на связи.Адекватное общение.Буду рад дальнейшему сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Изменить заголовок для сайта на flash

    $35

    Вот сам заголовок http://www.sendspace.com/file/728lsm. Исходник в fla Нужно заменить: 1 Bis.Consulting на UNLOCKINGS.RU. Буква U должна быть в виде картинки (я дам) 2 Весь остальной немногочисленный текст заменить на рус. который я дам. Бюджет 1000 руб. Куда перевести - ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать флеш баннер

    Технические требования к банеру: 1. Баннер в формате SWF и заглушка GIF или JPG (чтобы демонстрировать ее тем посетителям сайта, у которых нет необходимой версии flash-плагина), наличие заглушки обязательно. Без нее баннер SWF не ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Анимация игрового персонажа в 3dsMax

    Есть модель персонажа, с настроенным материалом, текстурами. Ее нужно привязать к скелету и заанимировать в 3dsMax. Подробности в приложенном документе. По оплате – жду ваших предложений. Сроки – до месяца.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сценария для флеш банера

    Нужно разработать сценарий для флеш баннеров нашей компании - http://leks-design.com/ . Желательно, что бы Вы отправили нам бриф, который уже помог бы определится более точно со всеми вопросами. Цена - договорная.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash-открытка

    Надо 2 шт - на День рождения и на НГ 1) анимированный телефон дарит цветы (или просто подарок какой-то), улыбается и поет хэппи бездей ту ю. 2) анимированный телефон расбрасывает конверты-смски, кликая на которые можно прочитать ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен красивый и качественный Flash баннер.

    Добрый день. Интересуют исполнители для создания Flash баннера. Акционное предложение для клиентов. Исполнитель с инициативой приветствуется. Просьба обязательно указывать сроки и стоимость. Расчёт возможен в WM, после окончания работ. BL &gt; 1100. Тематика хостинг, домены. Подробности при личной связи, после того как я ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш-банер

    добрый день. Увидели вот такую фишку http://www.steel-pro.ru/nerzhaveyka/list-nerzhaveyuschiy/ наведением мышки меняется картинка пирамиды. Родилась такая идея: картинка - коттедж с заросшим, неопрятным участком вокруг при наведении мышкой превращается в коттедж с добротным, красивым газоном. Подскажите, пжл сколько может стоить ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад