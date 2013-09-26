Требуется разработать баннер на GIF

Требуется разработать баннер GIF на 3 кадра

в 2-х размерах 250х100 и 250х200

Сценарий:

Макет по конвенции (в приложении) разделить на 3 части , только вторая часть которая про конвенцию - слева

1 часть - картинка с девочкой с лева и текст " Хочешь увидеть настоящий фитнес"

2 часть- картинка также , но текст The Oreginal ITSCONVENTION! Новосибирск 19-20 октября 2013

3 часть - картинка таже, но текст - Школа фитнеса Варвары Медведевой + тел (+7 495 510-77-88) + сайт(http://www.itsfitness.ru/) + группы (

http://vk.com/itsfitness)

Баннеры одинаковые просто разные размеры, за всю работу 20$

Должно быть читабельно, броско, контрастно.

Заявки оставлять тут, со стоимостью.

Сделать надо сегодня до вечера!