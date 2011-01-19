Создание компъютерного ролика.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт24 заявки358 просмотров

Нужно сделать 3 мини ролика.

описание продукта

1- макет опреснителя воды.

2- макет проточного водонагревателя.

жду ваших предложений сразу с ценами.

надо до 15 февраля.

14 лет назад
diseltech
Руслан 
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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