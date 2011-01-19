Требуется моделирование в 3D и анимация двух игровых персонажей. Оплата по факту поэтапно, либо СБС. Анимировать необходимо процесс боя - удары, защитные действия. Концепты персонажей и ТЗ для работы ...
Создание компъютерного ролика.
Нужно сделать 3 мини ролика.
описание продукта
1- макет опреснителя воды.
2- макет проточного водонагревателя.
жду ваших предложений сразу с ценами.
надо до 15 февраля.
Заявки фрилансеров
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