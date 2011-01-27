Создать меню на флеше по аналогу.

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Завершен4 заявки194 просмотра

Необходимо разработать меню на флеше, почти полностью копирующее меню отсюда (вид, шрифт, эффект при наведении): http://www.axwell.co.uk/

но с нюансами:

1) В настройках указывается цвет пунктов меню (по умолчанию белый)

2) Набор пунктов идет в настройках вызова плеера. Для каждого пункта указывается:

- текст

- цвет подложки, которая выезжает при наведении мышкой

- ссылка для перехода при клике

3) В настройках можно указать время анимации при наведении мыши (в милисекундах)

4) При наведении мышкой на пункт он немного выдвигается на передний фон (аля иконки в макоси)

14 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Потрясающая работа! Адекватная цена, полное соответствие результата ТЗ, еще и за доработку взялись. Обязательно буду обращаться в дальнейшем!!
Очень хороший заказчик, с ним удобно работать. Так же очень понравилось, что у заказчика правильные, на мой взгляд, представления о работе, поэтому работа оставила ощущение хорошего совместного сотрудничества, которым мы оба довольны. С удовольствием работали бы только с такими заказчиками, если бы всегда была такая возможность.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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