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Создать меню на флеше по аналогу.
Необходимо разработать меню на флеше, почти полностью копирующее меню отсюда (вид, шрифт, эффект при наведении): http://www.axwell.co.uk/
но с нюансами:
1) В настройках указывается цвет пунктов меню (по умолчанию белый)
2) Набор пунктов идет в настройках вызова плеера. Для каждого пункта указывается:
- текст
- цвет подложки, которая выезжает при наведении мышкой
- ссылка для перехода при клике
3) В настройках можно указать время анимации при наведении мыши (в милисекундах)
4) При наведении мышкой на пункт он немного выдвигается на передний фон (аля иконки в макоси)
Выбранный исполнитель
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