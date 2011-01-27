Создать меню на флеше по аналогу.

Очень хороший заказчик, с ним удобно работать. Так же очень понравилось, что у заказчика правильные, на мой взгляд, представления о работе, поэтому работа оставила ощущение хорошего совместного сотрудничества, которым мы оба довольны. С удовольствием работали бы только с такими заказчиками, если бы всегда была такая возможность.