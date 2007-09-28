Цифровой фотик

$50
АнимацияЗакрыт7 заявок227 просмотров
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Нужно на цифровой фотик с штативом снять:

1) на сером поверхности скомканый лист бумаги.

2) она чуть разворачивается.

3) ещё больше разворачивается

4) разворачивается

..

..

..

n) она развёрната на весь экран.

Так, чтобы когда запускаешь эти кадры подряд получился мульт длинной 2-3 секунды.

и так с тремя (3) разными листами бумаги.

Бюджет 50$

Без портфолио просьба не писать

sasbrail (гав-гав) mail.ru

16 лет назад
Alexandre777
Гость 
77 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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