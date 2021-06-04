Чертежи и модель здания

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт1 заявка85 просмотров

Здравствуйте.

Мне понравилась Ваша работа хотелось бы приобрести

https://www.weblancer.net/users/Nika0761/portfolio/arhitektura-zdanij-75/proekt-shkoly-na-825-chelovek-2329826/

Сколько будут стоить чертежи и модель здания из этого примера работы

4 года назад
lpenta
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад