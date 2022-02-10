Добрый день! Требуется разработать раздел ТХ(Технологические решения) для нового строительства ДДУ(ДОУ) на 8 групп. 3 этажа. Планировки простые и этажи типовые. Схему и ТЗ отправляем по запросу. Госэкспертиза. По опыту, ...
Корректировка и доделка проекта + смета (кроме фундамента)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаПроект дома 2 этажа с террасой+ веранда с баней (все в одной застройке). В ходе строительства увеличился размер фундамента. Размеры постройки изменились. Все размеры фундамента на листе бумаге от руки прорисованы. Проект который был сделан, нужно изменить под эти размеры, также поменялись дверные и оконные проемы, веранду решили сделать теплой (с отоплением) и залили бетонную чашу (бассейн), поэтому ленту фундамента сделали шире. Оконные и дверные проемы все размеры от руки прорисую и отправлю исполнителю заказа. Также нужно сделать смету по материалу, за исключением фундамента (уже выполнен).
Проект, который был прикрепил к заказу[/table]
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