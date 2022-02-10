Корректировка и доделка проекта + смета (кроме фундамента)

[table]ЗадачаПроект дома 2 этажа с террасой+ веранда с баней (все в одной застройке). В ходе строительства увеличился размер фундамента. Размеры постройки изменились. Все размеры фундамента на листе бумаге от руки прорисованы. Проект который был сделан, нужно изменить под эти размеры, также поменялись дверные и оконные проемы, веранду решили сделать теплой (с отоплением) и залили бетонную чашу (бассейн), поэтому ленту фундамента сделали шире. Оконные и дверные проемы все размеры от руки прорисую и отправлю исполнителю заказа. Также нужно сделать смету по материалу, за исключением фундамента (уже выполнен).

Проект, который был прикрепил к заказу[/table]