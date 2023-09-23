Рождественский розыгрыш Harmony Day

$12
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Рождественский розыгрыш от Harmony Day (хармони дэй)

В период с 26 ноября до 26 декабря 2023 г. покупайте в сети магазинов myMiniMIX новинку водка Harmony Day и воспользуйтесь шансом выграть телевизор Samsung Neo QLED 55 дюймов.

Больше покупок Harmony Day - больше шансов получить приз!

За подробностями обращайтесь к продавцам супермаркетов.

Дорожка рождественская)

+ наш фирменный звонок

+ максимально громко

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