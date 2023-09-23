Голос на казахском языке

АудиомонтажЗакрыт9 заявок25 просмотров
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Ассалаумалейкум.

Нужно сделать озвучку на секунд 30 на казахском языке.

Рахмет.

2 месяца назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад