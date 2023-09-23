Задание по микшерингу/аудиомонтажу

Смикшировать три новости с фоновой музыкой, заставкой и отбивками. Продолжительность каждой новости 15-20 секунд. Выбрать наилучшее звучание новости в каждой локации. В Новость в шумном месте фоновую музыку не вставлять. Новость должна быть с места событий, поэтому интершум присутствует. Заставка – новость с фоновой музыкой – отбивка - новость с фоновой музыкой -отбивка - новость с интершумом - заставка. Новостной выпуск монтировать в программе нелинейного монтажа Adobe Audition. Сохранять в формате mp3 с битрейтом 192 кбит/сек. Стерео. Обязательно приложить скриншот сессии. Правильно выполненная работа №2 оценивается 30 баллов. -- Если не корректный микс -5 баллов. -- Если длинные отбивки и заставки -3 балла. -- Если текст плохо записан ( фонограмма текста должна быть на уровне 0 или -3 дБ) и прочитан -10 баллов, -- Если фоновая музыка громко звучит - 8 баллов. Если записано не в формате mp3 с битрейтом не 192 кбит/сек -10 баллов. -- Если есть разность по каналам -10 баллов. -- Если нет скриншота - 5 баллов.