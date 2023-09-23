Сделать отдельный файл со звукозаписью, почищенный от вздохов и лишних звуков. В последующем эта запись будет наложена на видео. Нужно записать комментарий к программному продукту. Это должен быть мужской голос в силу определенной специфики продукта. Продолжительность - максимум до 1,5 минут. Текст со скриншотами будет предоставлен дополнительно.