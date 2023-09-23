Замена голоса. Создать модель голоса для нейросети.

АудиомонтажЗакрыт2 заявки21 просмотр
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Нужно подобрать приложение для телефона, которое меняет твой голос, типа voice.ai

Дополнительно помочь создать модель голоса на основании аудиозаписей.

месяц назад
guest_1699711682841
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад