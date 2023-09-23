Замена голоса. Создать модель голоса для нейросети.

Сделать отдельный файл со звукозаписью, почищенный от вздохов и лишних звуков. В последующем эта запись будет наложена на видео. Нужно записать комментарий к программному продукту. Это должен быть мужской голос в силу определенной специфики ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать приложение для телефона, которое меняет твой голос, типа voice.ai
Дополнительно помочь создать модель голоса на основании аудиозаписей.
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