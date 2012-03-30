2 простых баннера

Нарисовать 2 баннера. Суть и смысл баннеров, в приложенных к проекту файлах. Размеры и текст брать с этих заготовок. Заявки присылайте на [email protected] с пометкой (баннеры). Спасибо. PS - такие как в приложении к проекту делать не нужно!