Нарисовать 2 баннера

БаннерыЗакрыт5 заявок230 просмотров
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Нарисовать 2 баннера.

Суть и смысл баннеров, в приложенных к проекту файлах.

Размеры и текст брать с этих заготовок.

Заявки присылайте на [email protected] с пометкой (баннеры).

Спасибо.

PS - такие как в приложении к проекту делать не нужно!

12 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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