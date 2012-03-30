Нарисовать 2 баннера.

Суть и смысл баннеров, в приложенных к проекту файлах.

Размеры и текст брать с этих заготовок.

Заявки присылайте на [email protected] с пометкой (баннеры).

Спасибо.

PS - такие как в приложении к проекту делать не нужно!