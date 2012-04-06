Создания .swf баннеров

Нужна серия из нескольких баннеров для рекламы продукции www.warpia.com на русскоязычных сайтах: на торрентах и на сайтах о железе. Сначала 2 баннера, если понравимся то закажем еще несколько. Продукция. Изготавливаем беспроводной адаптер ...