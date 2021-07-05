Добрый день, коллеги.

Есть задача на анимацию баннеров html-5 для google ads / яднекс директ.

Начать надо с размера 240-400 px. Макет есть в psd, 3 слайда. Если все устроит - продолжим на полный комплект баннеров.

Также есть ресайз макета для экрана 1920-480 px - 5 слайдов. Его тоже надо санимировать.

Жда ваших предложений по цене и срокам.