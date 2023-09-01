Нужно Конвертировать лого с svg в vector/EPS format Детали по доработке формата лого тут https://sites.google.com/websummit.com/alpha/your-profile/your-logo Оплата по факту или БС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер в 3 разрешениях:
1:1 (1080х1080)
4:5 (1200х1500)
9:16 (1080х1920)
Также нужен такой же баннер но на английском языке и в таких же разрешениях.
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