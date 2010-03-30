Требуется вертикальный баннер. Ширина 240 пикселей, высота произвольная.

Баннер для посетителей сайта по поиску\предоставлению ВРЕМЕННОЙ работы в Москве. То есть баннер четко должен указывать на то, что материалы на сайте исключительно о ВРЕМЕННОЙ работе, так как часто оставляют заявки о работе на постоянной основе.

Думаю, мысль ясна.

Пишите Ваши предложения с адекватными ценами и сроками выполнения.

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