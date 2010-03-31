Четыре баннера 600x90 cрочно

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен8 заявок260 просмотров

Требования

IMG - до 60 КБ или FLASH - до 90 кБ; в формате getURL(_root.link1, "_blank"); не забыть про заглушки.

Срочно!

15 лет назад
Gennadi4
58 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Пожалуй лучший исполнитель по гиф баннерам, Роман выручил и в кратчайший срок сделал 4 креативных баннера. Кратчайший - это несколько часов. Ни с кем быстрее его не работал - очень приятно, цены умеренные, качество на высоте. Надеюсь баннеры получат высокий CTR.
Отличный заказчик. Предоставил все материалы для работы, так что справился быстро. Приятен в общение и отзывчив. Оплата моментально. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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