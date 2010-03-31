Четыре баннера 600x90 cрочно

Пожалуй лучший исполнитель по гиф баннерам, Роман выручил и в кратчайший срок сделал 4 креативных баннера. Кратчайший - это несколько часов. Ни с кем быстрее его не работал - очень приятно, цены умеренные, качество на высоте. Надеюсь баннеры получат высокий CTR.