Баннер

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Завершен28 заявок353 просмотра

Нужно создать баннер для размещения на сайте www.russianathens.gr на самом верху.

Способ выполнения - флаш.

Размер нестандартный 760*60

Исходные материалы на сайте: http://www.seavilla.gr/ Сценарий следующий: 1. Первым появляется картинка 1

2. На её фоне появляются на 1 сек картинки 11,13,14,15 2. Снизу появляется картинка 2 и поднимается вверх.

3. Потом появляется снова картинка 1 и на ней надпись Вилла для избранных

Если заказчику понравиться будут еще заказы (на стандартные размеры)

Ищу баннериста для постоянного сотрудничества

17 лет назад
onoyko
Павел 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший работодатель. Работу предложил интересную, в меру требователен, оплата в срок и без задержек. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
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