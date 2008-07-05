Нужно создать баннер для размещения на сайте www.russianathens.gr на самом верху.

Способ выполнения - флаш.

Размер нестандартный 760*60

Исходные материалы на сайте: http://www.seavilla.gr/ Сценарий следующий: 1. Первым появляется картинка 1

2. На её фоне появляются на 1 сек картинки 11,13,14,15 2. Снизу появляется картинка 2 и поднимается вверх.

3. Потом появляется снова картинка 1 и на ней надпись Вилла для избранных

Если заказчику понравиться будут еще заказы (на стандартные размеры)

Ищу баннериста для постоянного сотрудничества