Сделать легкий flash-banner

Нужно придумать идеи для баннеров и реализовать их. Три баннера для статьи "Как ускорить или задержать месячные" (http://ulady.ru/content/view/721/88888921/) и еще три для "Свекровь и невестка" (http://ulady.ru/content/view/720/88888897/). Баннеры анимированные, gif, 468x60.