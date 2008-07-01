Сделать легкий flash-banner

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт49 заявок452 просмотра

Нужно сделать очень простые 2 баннера для сайта (120Х160 и 468Х60). Весь графический материал предоставим. Нужно будет все это запихнуть во флэш.

17 лет назад
kolyuha
42 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров