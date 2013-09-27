Требуется 6 баннеров для слайда на главной и подобрать 9 картинок по категориям товара (одежда женская,мужская,детская), обувь(мужская,женская,детская),аксессуары, товары для дома и женские сумки Жду ваших предложений по цене и сроку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать баннер для Яндекс-Баяна и тематических площадок. Есть небольшая подборка графики, инициатива также приветствуется.- Разработка медийно-контекстного баннера 200*300 для Яндекса- Адаптация баннера для формата 240*400 для тематических сайтов.Нужно жестко соблюдать требования Яндекса:- размер файла не больше 25 кб- четкая рамки
http://advertising.yandex.ru/requirement/media/flash.xml
http://legal.yandex.ru/general_adv_rules/
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Принимаю работу быстро.
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