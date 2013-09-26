Обновить два баннера. Без анимации

Требуется разместить рекламный текст, дополнить его иллюстрациями, общий стиль уже сформирован, его можно будет взять из готового динамического баннера (исходник есть). Рассматриваются кандидаты только с положительными отзывами и качественными работами в портфолио. Остальным просьба не тратить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обновить два баннера:
1. Обновить баннер. Содержимое оставить прежним, но сделать его еще более приятным. Цвета примерно те же. Размер 88х88
https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PRXk3QVNTVDYtZ1U/edit?usp=sharing
2. Обновить баннер. Содержимое оставляем, цвета тоже. Просто приятный шрифт, закругленные уголки. Более качественная кнопка и т.д. Размер 240х400
https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PV0RYV1h0dmI5bGs/edit?usp=sharing
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